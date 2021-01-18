Сербские журналисты оказались среди приоритетной в этой стране группы для вакцинации от коронавируса. Прививки начнутся с 19 января.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Союз журналистов Сербии.

Для получения дозы вакцины журналистам следует до 18 января заполнить анкету и отправить на электронный ящик правительства Сербии. При этом на специальном правительственном портале существует возможность выбора, каким именно препаратом вакцинироваться.

В Союзе журналистов Сербии призвали коллег в первую очередь дать возможность сделать вакцинирование наиболее уязвимым категориям сотрудников, то есть тем, кто активно работает вне офиса и активно контактирует ежедневно с людьми — фотографам, корреспондентам, репортерам, операторам.

О возможности включения работников медиа в приоритетную для вакцинации группу президент Сербии Александар Вучич заявлял еще раньше. По его словам, журналисты, которые ежедневно выезжают на съемки, являются группой риска, и важно, чтобы они не представляли опасности для своих собеседников.

Ранее сообщалось, что в Израиле граждан, получивших вторую дозу вакцины от коронавируса, освободят от карантина.