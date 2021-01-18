Некоммерческая организация Coalition for a Safer Web требует в федеральном суде, чтобы Apple удалила мессенджер Telegram со всех своих площадок, в т.ч из магазина Appstore.

Об этом пишет Washington Post.

Организация требует удалить Telegram из Appstore, мотивируя это неспособностью мессенджера контролировать антисемитские настроения ультраправых пользователей, экстремистские высказывания и планы о насильственных действиях. Основным пунктом претензий стало «‎бездействие Telegram в день нападения на Капитолий».

Эксперты считают, что иск будет давить на Apple с целью заставить компанию начать действовать против Telegram, как это уже было сделано с Parler. Apple и Google удалили из своих магазинов мессенджер, который стал местом общения сторонников Трампа, из-за слабой модерации. Через некоторое время Amazon Web Services отключил поддержку серверов Parler.

Иск подала организация Coalition for a Safer Web, которая выступает за усиленную модерацию контента в сети с последующим удалением экстремистских публикаций. Президент организации Марк Гинзберг утверждал, что Telegram потворствует размещению неонацистского и другого ненавистнического контента.

— Telegram выделяется как распространитель ненавистнических высказываний даже по сравнению c Parler, – заявил Марк Гинзберг в интервью.

Гинзберг, еврей по национальности, утверждает в иске, что антисемитский контент Telegram непосредственно угрожает его жизни. Владение продукцией Apple позволяет Гинзбергу требовать от Apple соблюдение условий обслуживания пользователей, которые запрещают разжигание межнациональной вражды, в суде.

Гинзберг пишет, что компания Apple причинила ему эмоциональный стресс и нарушила бизнес-кодекс Калифорнии.

В 2019 году Telegram сотрудничал с европейской полицией для блокировки аккаунтов, связанных с группировкой Исламского государства.

Напомним, исполнительный директор соцсети Parler, которая стала популярной среди сторонников Дональда Трампа, Джон Матце вместе с семьей покинул дом и скрывается после угроз убийства.