Группа итальянских и французских исследователей нашла на западе альпийских гор следы доисторической рептилии возрастом примерно 250 000 000 лет.

Об этом пишет hromadske, ссылаясь на исследование, опубликованное изданием PeerJ.

Известно, что следы были найдены на высоте чуть более двух километров. Ранее считалось, что животное не могло жить там в то время из-за массового вымирания, которое произошло раньше.

Исследователи отмечают, что не могут точно установить, какому виду принадлежали следы, но с учетом их формы, длины и других анатомических особенностей наиболее вероятным вариантом является Isochirotherium gardettensis. Это доисторический вид, который отдаленно напоминает современных крокодилов. С учетом размеров следов, составляющих около 30 см в длину, итальянские ученые предполагают, что рептилия, которая их оставила, была длиной по крайней мере четыре метра.

Удивил исследователей именно возраст следов – он приходится на время через несколько миллионов лет после массового вымирания в регионе по причине резкого повышения температуры. Ранее считалось, что район тогда был непригодным для живых организмов.

Напомним, ранее канадские ученые из Ассоциации сохранения океана обнаружили, что большая часть микропластика в Северном Ледовитом океане появилась не из-за мусора, а из-за стирки одежды.