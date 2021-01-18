Бездомных выталкивают из вокзалов ночью, не давая им возможности обогреться, среди них есть люди, которые замерзли насмерть.

Об этом в своем Facebook написал волонтер Евгений Савватеев.

Активист утверждает, что муниципальные власти отчитались «для галочки» о создании пунктов обогрева по всему Киеву, в реальности большинство из них не работает в нормальном режиме.

— Где согреться. Киевская местная администрация говорит, что в пунктах обогрева. Их уже целых 33. Только жаль, что эти пункты в коридорах ЖЭКов и больниц, или существуют только на бумаге. В бюджете на эти пункты выделили 0 гривен. Что говорить, если руководительница одного из отделов позвонила мне с вопросом, нет ли у нас места, чтобы переночевать бездомным. В этих круглосуточных пунктах всего 3 сидячих места. Вот такой вот пункт обогрева, - написал Евгений Савватеев.

Волонтер возмутился, что власти не осознают реалии жизни бездомных на улице зимой. В разговоре с волонтером одна чиновница заявила, что каждый бездомный владеет гаджетом, с помощью которого человек может найти место для ночлега.

— Еще можно согреться в муниципальной ночлежке на улице Суздальской - говорят власти. Там целых 150 мест. И она, говорят в мэрии, стоит полупустой. А что вы делаете для того, чтобы она работала на полную ?! Может, проблема в том, что вы не хотите, чтобы она была заполнена? Или у вас какое-то странное представление о бездомных. «Каждый бездомный имеет свой гаджет», - сказала мне в эфире заместитель директора ночлежки. Я чуть не упал. Если у вас такое представление о бездомных, я понимаю, откуда берется такая политика в отношении этих людей, - подчеркнул Евгений Савватеев.

Напомним, в Ульме поставили капсулы, где бездомные могут спать, не рискуя замерзнуть насмерть. Люди, которым негде найти место для ночлега, могут использовать капсулы для сна с защитой от ветра и холода.