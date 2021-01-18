С 1 января автомобили скорой медицинской помощи выезжают на вызовы по новым правилам.

Журналисты «Суспільного» показали, как теперь работает скорая в Николаеве.

Теперь вызовы делятся на четыре категории — критические, экстренные, непрофильные и не экстренные.

Фельдшер выездной бригады Татьяна Загул работает в смене еще с одним фельдшером и водителем. Говорит, что для оказания медицинской помощи людям в автомобиле скорой есть все необходимое.

— Есть средства индивидуальной защиты: маски, респираторы, перчатки. Есть необходимые медикаменты для оказания помощи при коронавирусной инфекции для снятия гипертермического синдрома, чтобы сбить температуру, и системы для капельниц есть, и детские есть жидкие медикаменты, парацетамол жидкий, кислород, маски кислородные, — рассказала она.

С 1 января Татьяна Загул и ее коллеги работают по новым правилам, теперь скорая приезжает только к больным, которые подпадают под критические и экстренные случаи.

Если есть температура, вызов не считается экстренным, только если температура сопровождается нарушением дыхания.

Кровотечение, нарушение дыхания, нарушение сознания — относятся или к критическим, или к экстренным, в зависимости от состояния пациента.

— «Если это травма, различные виды травм — это будет критический или экстренный вызов. Непрофильные, не экстренные, которые можно отложить, которые на некоторое время не нуждаются в необходимой помощи — это хронический больной, у которого поднялось давление. Эти больные должны заключать декларации с семейным врачом и их должен наблюдать семейный врач, — рассказала заместитель главного врача по оперативной и медицинской работе областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Донец.

Общаются с людьми и определяют категорию случая в диспетчерской. У каждого диспетчера есть опросник.

— Диспетчер расспрашивает, чтобы определить представляют жалобы угрозу жизни или нет. Если представляют угрозу жизни — записывается вызов. Если не представляют — тогда оказывается помощь врачом-консультантом, с которым соединяет диспетчер. Или дается совет обратиться к семейному врачу, — говорит заведующая центральной оперативной диспетчерской Людмила Здобникова.

При температуре, которая не сопровождается другими жалобами и держится несколько дней, болях в пояснице, конечностях и т.д. скорая к пациентам не приезжает, больных просят обратиться к семейному врачу. Бригада едет, при нарушении дыхания, когда появляются внезапные боли в грудной клетке.

Диспетчеры по приему и передаче вызовов работают в программе «Централь 103». Звоня, больные связываются с диспетчерами по приему. При опросе больного, диспетчер вносит симптомы в приложение, которое выдает категорию вызова.

Если случай подпадает под категории критического или экстренного, то вызывают автомобиль скорой по соответствующему адресу.

За день в диспетчерскую поступает около полутора тысяч звонков, выезжает скорая примерно к 400 пациентов.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине пятая часть всех вызовов скорой поступает от инфицированных коронавирусом или людей с с подозрением.