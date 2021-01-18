Вооруженные силы Украины ведут переговоры с европейским подрядчиком о потенциальной покупке штурмовых винтовок калибра 5,56 мм.

Об этом сообщает Defense Blog.

Анонимный источник издания в чешском Минобороны утверждает, что оборонный порядчик, с которым ведет переговоры украинская сторона, неизвестен. Украинская армия планирует закупить штурмовые винтовки под патроны НАТО 5,56х45 мм с возможность дальнейшего производства на территории Украины вместе с производством необходимых боеприпасов

Гипотетическая сделка о покупке крупной партии оружия оценивается в 2 миллиона долларов.

Штурмовая винтовка будет весить 3,26 кг и имеет съемную ручку для переноски и крепления на рейке для установки оптических прицелов и других вспомогательных устройств в соответствии с требованиями военнослужащих.

Ожидается, что стандартная винтовка для войск НАТО полностью заменит устаревшее семейство автоматов Калашникова, которыми украинская армия вооружена в настоящее время.

Ранее Никвести сообщали, что президент США Дональд Трамп предложил упростить процедуру продажи оружия другим странам, чтобы те не покупали у России или Китая.