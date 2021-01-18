Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что подорожание билетов на поезда этой весной, произойдет из-за индексации тарифов, которая не проводилась уже два года.
Об этом он заявил в комментарии телеканалу ТСН.
По словам Владислава Криклия, из-за того, что индексация не проводилась два года подряд, сейчас цены на билеты убыточные.
— Индексация планировалась в 2020 году. Но были разные коронавирусные ограничения. В частности, более трех месяцев пассажирские перевозки были остановлены, поэтому не было смысла. Запланировано, что с марта ежемесячно будут делать индексацию по два процента, — сообщил министр.
Министр отметил, что на билетах можно сэкономить до 40%, если покупать их заблаговременно.
Напомним, «Укрзалізниця» запускает собственный чат-бот с функцией продажи билетов в мессенджерах Viber и Telegram.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что подорожание билетов на поезда этой весной, произойдет из-за индексации тарифов, которая не проводилась уже два года.
Об этом он заявил в комментарии телеканалу ТСН.
По словам Владислава Криклия, из-за того, что индексация не проводилась два года подряд, сейчас цены на билеты убыточные.
— Индексация планировалась в 2020 году. Но были разные коронавирусные ограничения. В частности, более трех месяцев пассажирские перевозки были остановлены, поэтому не было смысла. Запланировано, что с марта ежемесячно будут делать индексацию по два процента, — сообщил министр.
Министр отметил, что на билетах можно сэкономить до 40%, если покупать их заблаговременно.
Напомним, «Укрзалізниця» запускает собственный чат-бот с функцией продажи билетов в мессенджерах Viber и Telegram.