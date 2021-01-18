В Швейцарии горлолыжный курорт Санкт-Мориц ввел карантинные ограничения для предотвращения эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

В понедельник официальные представители курорта поместили на карантин 95 гостей и 300 сотрудников отелей. В кантоне Граубюнден обязали отдыхающих носить маски.

Медицинские сотрудники проверят всех гостей и персонал, попавших под карантин. Те, кто получат утвердительный тест на Covid-19, будут изолированы в отдельном месте. По словам представителя региональной целевой группы по коронавирусу, те, у кого результат теста будет отрицательным, смогут уехать домой, но по прибытии должны соблюсти правила карантина.

На курорте оставили работать горнолыжные подъемники, однако закрыли рестораны, театры и бары.

Власти Швейцарии выявили в регионе инфицированных «британским» штаммом коронавируса. Местные чиновники Санкт-Морица поддержали решение оставить катание на лыжах открытым, заявив, что ношение масок и социальное дистанцирование делают его безопасным, а разрешение людям разойтись на открытом пространстве сдержит распространение инфекции.

— Если на лыжных трассах будет 100 человек, то в деревнях будет на 100 человек меньше», - сказал Кристиан Гартманн, сотрудник оперативной группы COVID-19 в районе Санкт-Морица.

Ранее НикВести писали, что по данным Всемирной организации здравоохранения «британский» штамм коронавируса выявили минимум в 50 странах. Данную мутацию COVID-19 зафиксировали во всех регионах Англии.