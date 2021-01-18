Об этом пишет «Новая Газета» со ссылкой на суд.

По версии суда, обвиняемые «совершили хулиганство по мотивам политической ненависти», а молоток и фаер были «использованы в качестве оружия». Из обвиняемых свою вину отрицал только Мифтахов. Еще два фигуранта дела — Алексей Кобаидзе и Святослав Речкалов — покинули территорию России и находятся в розыске.

Сторона обвинения отметила, что вину фигурантов дела подтверждают секретные свидетели, записи с камер наблюдения, показания сотрудников офиса партии, вещественные доказательства и письменные материалы.

Позиция обвинения, в частности, базируется на показаниях секретного свидетеля под псевдонимом Андрей Иванович Петров. По информации следствия, он узнал Мифтахова по его бровям, но в полицию сообщил об этом только через год — у него якобы разрядился телефон.

В течение двухлетнего судебного процесса Мифтахов находился в СИЗО, поэтому его заключения может закончиться уже в 2024 году (по российскому законодательству один день пребывания в СИЗО равен 1,5 дням в колонии). Другие фигуранты дела — Елена Горбань и Андрей Эйкин — получили четыре и два года условного срока соответственно.

Мифтахова задержали в феврале 2019 года. Тогда его обвиняли в незаконном изготовлении взрывчатки, однако в итоге следствие доказательств для привлечения мужчины к ответственности не нашло.

Его отпустили, однако на выходе из изолятора снова задержали. На этот раз Мифтахова уже обвинили по делу о вандализме, которое потом переквалифицировали на хулиганство. По версии обвинения, 31 января 2018 года Мифтахов вместе с сообщниками совершил нападение на один из московских офисов партии «Единая Россия».

По мнению правоохранителей, нападавшие бросили в офис фаер и разбили там окно. Сам Мифтахов активного участия в действиях не принимал — он следил за действиями сообщников со стороны.

Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального, который вчера вернулся после лечения в Германии, суд приговорил к заключению под стражу до 15 февраля, заседание прошло в отделе полиции.