О вероятной смерти от коронавируса скажет уровень митохондриальной ДНК в крови пациента, заразившегося инфекцией. Данный показатель может быть ранним индикатором для определения тяжелых последствий и летального исхода после болезни.

К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, о чем рассказали на своем сайте.

— Циркулирующая митохондриальная ДНК резко повышается у больных ковидом, которые умерли, а также у тех, кому потребовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии, — пишут американские ученые.

Всего в исследовании медиков приняли участие 97 людей с COVID-19. У них взяли плазму крови для выявления свободно циркулирующей митохондриальной ДНК (мтДНК), которая служит индикатором гибели клеток, вызванной вирусной инфекцией и тяжелой реакцией иммунной системы.

Напомним, ранее ученые из медицинского центра Университета штата Огайо сообщили об обнаружении двух новых штаммов коронавируса на территории США.