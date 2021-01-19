Выдачу пакетов малыша в Украине резко приостановили из-за смены организации, которая занималась закупками необходимых товаров.

Об этом сообщается в отчете Министерства социальной политики на запрос РБК-Украина.

По данным издания, во всех столичных роддомах по состоянию на 18 января отсутствуют бэби-боксы для младенцев. Рожениц призывают не ждать, а оформить денежную помощь.

Следует напомнить, что согласно закону о выдаче единовременного пособия для младенца, который вступил в силу 24 октября 2020 года, до 31 декабря за закупку необходимых товаров и их выдачу отвечало Управление ООН. Уже с 1 января данная процедура должна осуществляться в соответствии с законом «О публичных закупках». Таким образом приобрести пакет малыша удалось лишь 31 декабря.

В Минсоцполитики заверили, что делают все необходимое для ускорения выдачи пособия. Кроме того, в ведомстве заверили, что новорожденные, которые появились на свет в период с 24 по 31 декабря, обязательно получат свой бокс. Остальные пакеты направят в роддомы и перинатальные центры. Но, когда это осуществится, в министерстве не указали.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» № 930-ІХ.