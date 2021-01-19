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Украинские ученики выпускных классов после завершения локдауна вернутся к смешанной форме обучения. В регионах, где ситуация с коронавирусом будет контролируемой, ученики 9 и 11 классов смогут вернуться к полноценному очному обучению.
Об этом в Telegram заявил министр образования Сергей Шкарлет.
Он отметил, что возвращение учеников выпускных классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным.
— После завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной формы обучения. В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты, - заявил Сергей Шкарлет.
Министр отметил, что также планируется восстановление полноформатного или смешанного обучения для школьников других классов.
— Продолжаются соответствующие консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко, - добавил он.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3939 человек, зафиксировано 177 летальных случаев, 15 052 пациента выздоровели.
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Украинские ученики выпускных классов после завершения локдауна вернутся к смешанной форме обучения. В регионах, где ситуация с коронавирусом будет контролируемой, ученики 9 и 11 классов смогут вернуться к полноценному очному обучению.
Об этом в Telegram заявил министр образования Сергей Шкарлет.
Он отметил, что возвращение учеников выпускных классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным.
— После завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной формы обучения. В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты, - заявил Сергей Шкарлет.
Министр отметил, что также планируется восстановление полноформатного или смешанного обучения для школьников других классов.
— Продолжаются соответствующие консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко, - добавил он.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3939 человек, зафиксировано 177 летальных случаев, 15 052 пациента выздоровели.