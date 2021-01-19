Правительство опубликовало постановление №25 от 18 января 2021 года, которое предусматривает введение предельной цены на газ для населения в 6,99 гривен за кубометр с 1 февраля по 31 марта 2021 года.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Отмечается, что Кабмин ограничил цену на газ для населения путем расширения карантинного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года.

Это постановление расширили следующим абзацем: «Установить с 1 февраля 2021 на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 гожа, предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком «последней надежды», на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубометр (с учетом НДС, платы за транспортировку магистральными газопроводами к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы)».

Кроме этого, правительство, для установления предельной цены на газ, внесло его в список социально значимых товаров, утвержденных постановлением №341 от 22 апреля 2020 года.

Также Кабмин расширил постановление №809 от 30 сентября 2015 года, утверждающее порядок отбора поставщика «последней надежды», что обязывает его не превышать установленную предельную цену продажи газа.

Напомним, 18 января временно Кабинет министров на внеочередном заседании установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр.