В ноябре 2020 года в Украине умерло на 16 000 людей больше, чем в том же месяце 2019 года.

Об этом сообщил исполнительный директор «Центра экономической стратегии» Глеб Вышлинский на своей странице в Facebook.

— Вышла демографическая статистика за ноябрь. В ноябре 2020 имеем +16 тысяч смертей по сравнению с ноябрем 2019. За январь-октябрь количество суммарно была на уровне 2019 года. Думаю, в декабре будет примерно столько же дополнительных смертей, – написал Глеб Вышлинский.

При этом Вышлинский отметил, что британцы сидели на более жестком и длительном локдауне, чем украинцы.

— Моя гипотеза – нас спасло то, что больше людей переболело летом. МОЗ своим бездействием в тестировании и отслеживании контактов летом реально сгладил кривую, – добавил директор «Центра экономической стратегии».

Напомним, что 16 января Украина оказалась на восьмом месте по уровню суточной смертности от коронавируса среди стран Европы.