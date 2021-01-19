В Верховной раде зарегистрировали предложение отменить традицию переноса рабочих дней для продления праздников.

Соответствующий законопроект №4597 зарегистрировала депутатка от партии «Слуга Народа» Галина Третьякова.

Нардепка от «Слуги Народа» и глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова утверждает, что подобная практика стала наследием советских трудовых норм, в европейских странах от подобного правила давно отказались. Также автор документа указала, что перенос рабочих дней негативно сказывается на продуктивности украинцев и только отпугивает иностранных инвесторов от вложений в национальную экономику.

«Кроме того, перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей недели, иногда - два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника. В то же время, перенос рабочих дней иногда приводит к четырем нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню», - говорится в записке, прилагающейся к законопроекту.

При утверждении законопроекта Верховной Радой, в статью 67 КЗОТ Украины будут внесены правки, которым запретят предприятиям переносить рабочие и выходные дни, кроме случаев, предусмотренных Кодексом.

Напомним, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, представительница фракции «Слуга народа» Галина Третьякова считает, что физические лица-предприниматели (ФОПы), которые за год не уплатили в бюджет хотя бы 8 тысяч гривен налогов, не имеют право на помощь от государственного бюджета.