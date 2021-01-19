После публикации поста волонтера Евгения Савватеева, в котором тот рассказал, как с вокзалов выгоняют бездомных на мороз, на вокзале заработал пункт обогрева.

Об этом в своем Facebook написал Роман Грищук.

Роман Грищук подтвердил, что начальник полиции вокзала согласился отправлять всех бездомных людей в подготовленную комнату, где те смогут согреться и переночевать.

— После моего сегодняшнего визита на вокзал и нескольких звонок начальнику вокзала пункт обогрева все таки запустили – с горячим чаем и социальными работниками – все как нужно. Работать он будет круглосуточно. Там же будет организовано питание, - написал нардеп.

Чиновники не прокомментировали почему пункт обогрева заработал после нескольких смертей бездомных на морозе.

После публикаций волонтеров о гибели бездомных от переохлаждения, в Департаменте социальной политики Киевского горсовета рассказали, что пункт обогрева заработает возле железнодорожного вокзала «Южный» с тридцатью сидячими местами.

«Руководство вокзала выделило отдельное помещение, где можно согреться, выпить горячего чая и отдохнуть. С сегодняшнего дня пункт обогрева будет работать в отдельном помещении под паркингом возле вокзала «Южный». В пункте обогрева установлены сиденья для 30 человек. Есть стол, чайник, чай, печенье, три обогревателя. В помещении также работают туалеты и есть водоснабжения», - написано в уведомлении.

Ранее Никвести писали, что в Киеве бездомных выталкивают из вокзалов ночью, не давая им возможности обогреться, среди них есть люди, которые замерзли насмерть.