Из-за перехода в 2020 году на работу в формате онлайн большого количества граждан и компаний выросло количество онлайн-мошенничества и соответственно обращений к киберполиции.

Об этом в ходе международной конференции «Безопасный онлайн 2020 года. Современные вызовы» сообщил первый заместитель председателя Департамента киберполиции Национальной полиции Сергей Крапива, передает Укринформ.

— Количество обращений в Департамент киберполиции выросло в разы, но мы считаем, что это связано с двумя факторами. Первый это то, что в текущем (2020 - ред.) году подавляющее большинство граждан и компаний перешли на онлайн-сферу, и данной деятельностью заинтересовались кибер-воры, кибер-мошенники, - сказал Сергей Крапива.

Другая составляющая большого количества обращений, по словам Крапивы, связана с работой подразделений Нацполиции по информированию граждан о том, каким образом и в каких случаях они имеют возможность обращаться в подразделения киберполиции.

— В подразделении работает сервисная служба, и ключевой ее задачей является то, что гражданам не нужно идти в участки полиции, а они онлайн могут подать соответствующее обращение в подразделения НПУ, - отметил Крапива.

Ранее сообщалось, что НБУ вводит в обращение монету, посвященную Лесе Украинке.