Владимир Евтушенко

Работники коммунального предприятия «Николавеэлектротранс» направили мэру Александру Сенкевичу обращение с просьбой уволить Владимира Евтушенко с должности и.о. директора.

Обращение опубликовал Павел Гареев на странице «Электротранспорт Николаева» в Facebook. Его подписал 81 сотрудник КП.

В частности, в письме Владимира Евтушенко обвиняют в доведении предприятия до кризиса и неэффективном использовании средств.

«Можем сказать только одно — Евтушенко В.В. это некомпетентный руководитель, которые довел предприятие до кризисного состояния. Для ремонта подвижного состава фактически нет запчастей, в неудовлетворительном состоянии находится подвижной состав и большая часть реечного полотна. Вместо того, чтобы решать проблемы, которые являются для «Николаевэлектротранса» неотложными, В. Евтушенко тратит деньги на обустройство сквериков, ремонты в здании управления предприятия, личные потребности, длительную и обросшую скандалами сомнительную по своей сути модернизацию вагона 2120, покупку кондиционеров и т.п.», — говорится в обращении.

Также указывается, что в случае неисправностей вагонов, водителям не дают замену и отправляют их домой, после чего заставляют выходить на работу по выходным, чтобы доработать часы. Сотрудники также заявляют о необоснованных увольнениях, «барском» отношении, оскорблениях и давлении.

«За время его правления была уволена с работы большая часть сотрудников. И эта практика продолжается по сей день, а если кто-то из работников решается жаловаться на его неправомерные действия и произвол, он дает распоряжение найти причину и уволить его», — говорится в письме.

Отметим, что обращение сотрудники предприятия написали после того, как Александр Сенкевич, отвечая на вопрос, будет ли продлевать контракт с и.о. директора КП «Николаевэлектротранс» Владимиром Евтушенко, срок которого истекает в конце января 2021 года, сказал, что для принятия решения ему нужно сначала пообщаться с работниками предприятия.