Google Украина помогла Министерству защиты окружающей среды создать виртуальные туристические маршруты и панорамные объекты 10 национальных природных парков Украины.

Об этом идет речь на сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский отметил, что теперь каждый желающий сможет рассмотреть природу Скалы Довбуша и берега Мертвого Озера, ознакомиться с Источником Бук. Чиновник подчеркнул, что виртуальные путешествия стали трендом по всему миру, который позволил рассмотреть множество мест Украины ее гражданам и иностранцам.

— Мы идем в ногу со временем. Оцифрованные национальные парки - это не только новые возможности для развития природоохранной сферы. Прежде всего, это популяризация интересных украинских пейзажей далеко за ее пределами. Это еще один способ продемонстрировать, что Украина удивительная и ею стоит путешествовать, - отметил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Ранее НикВести сообщали, что во вторник, 13 октября, в музее имени Василия Верещагина презентовали проект оцифрованной коллекции графических произведений XVIII – середины XX веков из коллекции музея.