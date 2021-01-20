13 участников столкновений в Новых Санжарах в связи с эвакуацией украинских граждан и иностранцев из китайского Ухань получили судебные приговоры.
Об этом пишет издание LB.ua.
Сообщается, что пятерых фигурантов приговорили к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием в год. Как сообщает пресс служба Национальной полиции, суд учел возможность исправления осужденных без отбывания наказания.
Еще четверых участников беспорядков, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств, и двух человек, причастных к хулиганским действиям, оштрафовали. Также суд освободил от уголовной ответственности двух участников, которые впервые совершили уголовное преступление и перестали быть общественно опасными. Кроме того, к ответственности привлекли еще шесть человек, двоих – освободили от неё.
Напомним, что Федеральное бюро расследований США возбудило 160 дел в связи со штурмом Капитолия 6 января.
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13 участников столкновений в Новых Санжарах в связи с эвакуацией украинских граждан и иностранцев из китайского Ухань получили судебные приговоры.
Об этом пишет издание LB.ua.
Сообщается, что пятерых фигурантов приговорили к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием в год. Как сообщает пресс служба Национальной полиции, суд учел возможность исправления осужденных без отбывания наказания.
Еще четверых участников беспорядков, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств, и двух человек, причастных к хулиганским действиям, оштрафовали. Также суд освободил от уголовной ответственности двух участников, которые впервые совершили уголовное преступление и перестали быть общественно опасными. Кроме того, к ответственности привлекли еще шесть человек, двоих – освободили от неё.
Напомним, что Федеральное бюро расследований США возбудило 160 дел в связи со штурмом Капитолия 6 января.