Парламент Таджикистана утвердил поправки в закон «О всеобщей воинской обязанности и воинской службы». Для таджикских призывников вводится новая возможность – отслужить месяц за установленную плату.

Об этом сообщает Asia-plus.

В выступлении перед депутатами парламента министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо, комментируя новую редакцию закона, подчеркнул, что в ряды армии призывают только 10% молодых людей призывного возраста, а остальные 90% остаются вне внимания армейских структур. Таким образом, новвоведение должно организовать службу для резервистов.

— Для резервистов будет организован отдельный вид службы: в течение месяца они будут за определенную плату обучаться искусству военной службы. По окончании этих курсов им будет вручаться военный билет, - сказал министр обороны Таджикистана.

Издание Asia-plus также отмечает, что новая редакция закрепила поправку об обязательном призыве всех выпусников вузов в армию, если на момент окончания ВУЗа им не исполнилось 27 лет. Глава комитета нижней палаты парламента по вопросам правопорядка, обороны и безопасности Рустам Шохмурод отметил, что всем выпускникам вузов, которые в период обучения в вузах прошли военную подготовку на военных кафедрах, будет присвоено звание офицера запаса только после годичной службы в армии.

— Теперь же, согласно нормам подготовленного правительством Таджикистана проекта закона о воинской службе в новой редакции, выпускников вузов страны, прошедших военную подготовку на военных кафедрах, будут призывать в армию согласно указу главы государства «Об очередном призыве в ряды Вооруженных сил, - объяснил Рустам Шохмурод.

Ранее НикВести сообщали, что действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон в пятый раз одержал победу на президентских выборах.