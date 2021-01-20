За последний год население Николаевской области сократилось на 10 857 человек.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

Так, по состоянию на 1 декабря 2020 года, население области составляет 1 109 932 человека. В декабре 2019 года в регионе проживали 1 120 789 человека.

Природное сокращение населения с начала по декабрь 2020 года составило 8 698 человека. За этот период родился 6 941 новый житель области и 15 639 человек умерли.

Ранее сообщалось, что в Николаеве субсидию получает более 24 тысяч семей.