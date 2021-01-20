Туристическая отрасль Украины в прошлом году понесла около 60 млрд грн ущерба из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Спрос сегодня ниже и ущерб рынку был нанесен существенный. Если в мире потери туристической отрасли составили около $800 млрд, то в Украине, по нашим подсчетам, около 60 млрд грн. Это ущерб, который отрасль получила в 2020 году, – сообщила глава Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ) Марьяна Олеськив в ходе пресс-конференции.

Она уточнила, что детальные результаты индустрии в 2020 году агентство планирует обнародовать в начале февраля. В то же время, она подчеркнула, что в Украине все еще нет детальных статистических данных о туристическом рынке и его участниках

— Для Госагентства это будет один из приоритетов в новом году. В том бюджете, которым мы располагаем, а это 100 млн грн, мы планируем значительную долю финансирования направить на создание Единого туристического реестра, где смогут зарегистрироваться все средства размещения и субъекты туристической деятельности и получать оперативную статистику хотя бы ежемесячно, – рассказала глава ГАРТ.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2020 года международный туризм сократился более чем на 70% — до уровня 1990 года.