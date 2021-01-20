В полиции Николаевской области объяснили, почему было принято решение о закрытии уголовного производства о возможных фальсификациях на выборах депутатов Николаевского областного совета.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главка.

Как известно, 9 ноября 2020 года следственным отделом Центрального отдела ГУНП в Николаевской области было открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 158-3 Уголовного кодекса по информации, опубликованной изданием «НикВести» относительно возможных нарушений во время местных выборов в Николаевской области в части обнаружения расхождений в протоколах городской и областной ТИК касательно 6 кандидатов в депутаты Николаевского областного совета. Однако в итоге дело было закрыто, решение о чем было принято 30 декабря 2020 года.

«В ходе досудебного расследования следствием было получено решение Пятого апелляционного административного суда Одессы от 17 ноября 2020 (вступившего в законную силу), согласно которому установлено, что Николаевской областной ТИК была допущена техническая ошибка при утверждении результатов выборов депутатов Николаевского областного совета, в части не учета результатов уточненного протокола Николаевской городской ТИК «Об итогах голосования по выборам депутатов Николаевского областного совета в пределах территориального избирательного округа» от 5 ноября 2020 года. В связи с этим, Николаевскую ОТИК обязали повторно провести процедуры установления итогов голосования в пределах территориального избирательного округа среди кандидатов от Николаевской региональной организации политической партии. Таким образом, факт фальсификации или подделки постановления Николаевской областной ТИК не нашел своего подтверждения. То есть, данное решение суда свидетельствует об отсутствии состава уголовного преступления», - говорится в сообщении.

Как известно, в Николаеве во время подведения итогов выборов депутатов областного совета были зафиксированы расхождения в данных протоколов городской и областной ТИК сразу по нескольким округам. В частности, Николаевская областная территориальная избирательная комиссия досчитала 86 дополнительных голосов за кандидата от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анара Ахундова, забрав голоса у кандидата от политсилы Татьяны Потапенко на 4 избирательном округе.

Также были выявлены несоответствия в данных по результатам выборов по округам № 3 и 7 на выборах в облсовет.

В итоге Николаевский окружной административный суд отменил протокол и постановление областной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Николаевского областного совета, обязав облизбирком пересчитать итоги выборов по 3 и 4 округам. Основанием для этого, в частности, стало и то, что именно Олег Деренюга в своем Телеграм-канале обратил внимание николаевцев на манипуляции, которые происходят в результатами выборов в облсовет.

В результате проведенного повторного подсчета были обнаружены ошибки в результатах практических всех кандидатов, в отдельных случаях разница между «насчитанным» в изначальном протоколе и реальным результатов достигала 1000 голосов.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия провела повторный подсчет голосов за кандидатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на 4 округе на выборах в облсовет, в результате чего результаты многих кардинально изменились. Выяснилось, что Анару Ахундову при первом подсчете действительно «дорисовали» 40 голосов, в то время как у Татьяны Потапенко забрали 246 голосов избирателей.

Также облизбирком провел повторный подсчет голосов избирателей на 3 округе. В результате проведенного подсчета оказалось, что итоги голосования за кандидатов в территориальном списке партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» кардинально изменились: в отношении каждого из 10 кандидатов количество голосов изменилось. Примечательно, что после повторного подсчета количество голосов увеличилось не только у кандидата Александра Потемкина, но и у Евгения Горбурова, Валентины Королевой и Виктора Сандула. А у некоторых кандидатов, которые в результате пересчета «потеряли» голоса, разница составляет около 1000 голосов.

Главный редактор НикВести Олег Деренюга, комментируя попытки сфальсифицировать выборы в облсовет, заявил о том, что полиция должна провести серьезное расследование и привлечь к ответственности всех причастных.