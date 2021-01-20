Об этом во время брифинга на КПВВ «Золотой» в Луганской области рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Hromadske.

— Будет передача незаконно задержанных лиц посреднику. Нам известно, что в следственный изолятор города Луганск уже доставлены три человека, которых готовят для передачи. И в городе Донецк — шестеро. Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь, приводят в опрятный вид. И я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут по маршруту Луганск–Донецк–Ростов-на-Дону–Минск–Киев, — рассказала Людмила Денисова.

Также она отметила, что не может назвать фамилии людей, которых готовят к освобождению.

Напомни, 16 января стало известно, что боевики «ДНР» и «ЛНР» передадут Киеву группу пленных украинцев. Об этом договорился лидер пророссийской «ОПЗЖ» Виктор Медведчук, не предупредив официальную украинскую сторону.