Правительство Дании включило бездомных в перечень приоритетных групп для вакцинации от COVID-19.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на датское издание The Local.

Это произошло после призывов ряда благотворительных организаций и чиновников. Так, Министерство социальных дел разместило бездомных в пятую по приоритету группу людей для вакцинации, всего в Дании их 12.

В большинстве регионов страны первые пять уже получают вакцину. Это значит, что бездомные могут получить препарат уже сейчас. Люди, которые принадлежат к пятой группе, но не считаются группой особого риска, все равно будут иметь приоритет перед остальным населением.

Напомним, что в Украине Министерство здравоохранения проводит переговоры о закупке еще одной вакцины от COVID-19.