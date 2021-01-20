Правительство Дании включило бездомных в перечень приоритетных групп для вакцинации от COVID-19.
Об этом пишет hromadske со ссылкой на датское издание The Local.
Это произошло после призывов ряда благотворительных организаций и чиновников. Так, Министерство социальных дел разместило бездомных в пятую по приоритету группу людей для вакцинации, всего в Дании их 12.
В большинстве регионов страны первые пять уже получают вакцину. Это значит, что бездомные могут получить препарат уже сейчас. Люди, которые принадлежат к пятой группе, но не считаются группой особого риска, все равно будут иметь приоритет перед остальным населением.
Напомним, что в Украине Министерство здравоохранения проводит переговоры о закупке еще одной вакцины от COVID-19.
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Правительство Дании включило бездомных в перечень приоритетных групп для вакцинации от COVID-19.
Об этом пишет hromadske со ссылкой на датское издание The Local.
Это произошло после призывов ряда благотворительных организаций и чиновников. Так, Министерство социальных дел разместило бездомных в пятую по приоритету группу людей для вакцинации, всего в Дании их 12.
В большинстве регионов страны первые пять уже получают вакцину. Это значит, что бездомные могут получить препарат уже сейчас. Люди, которые принадлежат к пятой группе, но не считаются группой особого риска, все равно будут иметь приоритет перед остальным населением.
Напомним, что в Украине Министерство здравоохранения проводит переговоры о закупке еще одной вакцины от COVID-19.