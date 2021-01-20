Министерство здравоохранения проводит переговоры о закупке еще одной вакцины от COVID-19. Могут заключить контракт с индийским производителем Serum Institute.
Об этом пишет издание РБК-Украина.
Сообщается, что такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе заседание парламентского комитета здоровья нации. Он не уточнил, идет ли речь о закупке вакцины, разработанной непосредственно Serum Institute, или о других вакцинах, которые производит индийская компания.
— Параллельно проводятся переговоры с индийским производителем – компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину «Нововакс» и имеет возможность производить вакцину компании «АстраЗенека» на данный момент, – сказал Игорь Иващенко.
Ранее сообщалось, что 52% украинцев не готовы делать прививки против COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. В то же время 43% не прочь вакцинироваться бесплатным препаратом.
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Министерство здравоохранения проводит переговоры о закупке еще одной вакцины от COVID-19. Могут заключить контракт с индийским производителем Serum Institute.
Об этом пишет издание РБК-Украина.
Сообщается, что такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе заседание парламентского комитета здоровья нации. Он не уточнил, идет ли речь о закупке вакцины, разработанной непосредственно Serum Institute, или о других вакцинах, которые производит индийская компания.
— Параллельно проводятся переговоры с индийским производителем – компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину «Нововакс» и имеет возможность производить вакцину компании «АстраЗенека» на данный момент, – сказал Игорь Иващенко.
Ранее сообщалось, что 52% украинцев не готовы делать прививки против COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. В то же время 43% не прочь вакцинироваться бесплатным препаратом.