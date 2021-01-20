Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда подтвердил гибель по меньшей мере двух человек в результате мощного взрыва в жилом доме в центре испанской столицы.

Об этом сообщает издание Европейская правда со ссылкой на El Pais.

— Позвольте мне сделать предварительную оценку с учетом всех условий. Вероятно, в жилом доме района Ла-Палома произошел взрыв газа. По меньшей мере два человека погибли, – сказал мэр.

Сообщается, что несколько человек также получили ранения. Источники в полиции говорят о ребенке, которого ранило осколками. В здании после взрыва вспыхнул пожар, на месте работают пожарные и спасатели. Специалисты также проверяют, насколько поражены взрывом соседние здания, в том числе дом престарелых. 60 его жителей переселят в местные гостиницы.

Напомним, сегодня в Мадриде произошел сильный взрыв, который потряс один из домов в испанской столице.