В Париже над рекой Сена планируют построить пешеходный мост-сад "Зеленая линия". Мост будет не только соединять между собой два района города, но и использоваться для выращивания овощей и фруктов.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Spring Wise.
Архитектор Винсент Каллебо создал проект под влиянием концепции парка Хай-Лайн в Нью-Йорке - надземного парка в Среднем и Нижнем Манхэттене на высоте 10 метров от земли, разбитого на месте надземной железной дороги.
Засаженный растениями мост будет использоваться для выращивания продуктов питания для ближайших ресторанов и жителей соседних домов, а также для отдыха и базы экологических технологий, - на мосту установят солнечные панели и ветряные турбины.
На мосту будет «сад чистого воздуха» с определенными видами растений, которые могут поглощать вредные частицы из воздуха. Также будет сад, «поглощающий углероды», с древесными растениями, которые эффективно поглощают углерод.
Кроме того, на мосту выделят значительную территорию под обустройство теплиц. Вода для растений будет поступать из системы сбора дождевой воды.
— «Зеленая линия» будет играть социальную роль для своих пользователей. Мост будет способствовать общению и станет местом отдыха для парижан. Мы хотим создать «питательную среду» для социально устойчивого городского развития. Ранее мы рассматривали такие идеи, как превращение парковок в супермаркетах в городские фермы и превращение неиспользуемого пространства на крыше университета в органическую ферму. Когда-нибудь на крыше почти каждого дома будет сад, - заявил архитектор Винсент Каллебо.
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В Париже над рекой Сена планируют построить пешеходный мост-сад "Зеленая линия". Мост будет не только соединять между собой два района города, но и использоваться для выращивания овощей и фруктов.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Spring Wise.
Архитектор Винсент Каллебо создал проект под влиянием концепции парка Хай-Лайн в Нью-Йорке - надземного парка в Среднем и Нижнем Манхэттене на высоте 10 метров от земли, разбитого на месте надземной железной дороги.
Засаженный растениями мост будет использоваться для выращивания продуктов питания для ближайших ресторанов и жителей соседних домов, а также для отдыха и базы экологических технологий, - на мосту установят солнечные панели и ветряные турбины.
На мосту будет «сад чистого воздуха» с определенными видами растений, которые могут поглощать вредные частицы из воздуха. Также будет сад, «поглощающий углероды», с древесными растениями, которые эффективно поглощают углерод.
Кроме того, на мосту выделят значительную территорию под обустройство теплиц. Вода для растений будет поступать из системы сбора дождевой воды.
— «Зеленая линия» будет играть социальную роль для своих пользователей. Мост будет способствовать общению и станет местом отдыха для парижан. Мы хотим создать «питательную среду» для социально устойчивого городского развития. Ранее мы рассматривали такие идеи, как превращение парковок в супермаркетах в городские фермы и превращение неиспользуемого пространства на крыше университета в органическую ферму. Когда-нибудь на крыше почти каждого дома будет сад, - заявил архитектор Винсент Каллебо.
Ранее сообщалось, что 60% французов передвигаются на велосипедах или пешком