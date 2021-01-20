В Париже над рекой Сена планируют построить пешеходный мост-сад "Зеленая линия". Мост будет не только соединять между собой два района города, но и использоваться для выращивания овощей и фруктов.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Spring Wise.

Архитектор Винсент Каллебо создал проект под влиянием концепции парка Хай-Лайн в Нью-Йорке - надземного парка в Среднем и Нижнем Манхэттене на высоте 10 метров от земли, разбитого на месте надземной железной дороги.

Засаженный растениями мост будет использоваться для выращивания продуктов питания для ближайших ресторанов и жителей соседних домов, а также для отдыха и базы экологических технологий, - на мосту установят солнечные панели и ветряные турбины.

На мосту будет «сад чистого воздуха» с определенными видами растений, которые могут поглощать вредные частицы из воздуха. Также будет сад, «поглощающий углероды», с древесными растениями, которые эффективно поглощают углерод.

Кроме того, на мосту выделят значительную территорию под обустройство теплиц. Вода для растений будет поступать из системы сбора дождевой воды.

— «Зеленая линия» будет играть социальную роль для своих пользователей. Мост будет способствовать общению и станет местом отдыха для парижан. Мы хотим создать «питательную среду» для социально устойчивого городского развития. Ранее мы рассматривали такие идеи, как превращение парковок в супермаркетах в городские фермы и превращение неиспользуемого пространства на крыше университета в органическую ферму. Когда-нибудь на крыше почти каждого дома будет сад, - заявил архитектор Винсент Каллебо.

Ранее сообщалось, что 60% французов передвигаются на велосипедах или пешком