В Кабмине на заседании в среду, 20 января, утвердили постановление по запрету тестирования косметической и другой продукции на животных.

Проект постановления Минздрав обнародовал еще в январе 2020 года, пишет ZN.ua.

Согласно документу, вместо тестирования косметики на животных, иностранные и национальные компании должны внедрить и использовать новейшие технологические разработки. Речь идет об альтернативных методах тестирования косметической продукции. В частности испытания в пробирке, компьютерное моделирование или клеточное тестирование.

Кроме этого, новый технический регламент расширяет перечень запрещенных ингредиентов с 400 до 1383 позиций.

В Кабмине объяснили, что нововведения помогут улучшить качество косметики и сделать ее более безопасной. Также регламент является важной составляющей выполнения Украиной соглашения о евроинтеграции.

Ранее Кабмин разрешил бесплатно передавать конфискованных судом животных в приюты и другие учреждения для содержания.