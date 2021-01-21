За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5583 человек, зафиксирован 241 летальный случай, 13 981 пациент выздоровел.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро четверга, 21 января, пишет «Новое время».
За сутки в Украине снова выздоровело больше людей, чем заболело. Такая динамика наблюдается почти две недели.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 177 621 человек, из них 914 730 выздоровели, летальных исходов — 21 499.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.
|
Что это было?Сергей Исаков
|
Опять про газ, или «Плох базар, когда и хлеба купить не на что» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колабораціюСтанислав Мартиросов
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5583 человек, зафиксирован 241 летальный случай, 13 981 пациент выздоровел.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро четверга, 21 января, пишет «Новое время».
За сутки в Украине снова выздоровело больше людей, чем заболело. Такая динамика наблюдается почти две недели.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 177 621 человек, из них 914 730 выздоровели, летальных исходов — 21 499.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.