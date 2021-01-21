За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5583 человек, зафиксирован 241 летальный случай, 13 981 пациент выздоровел.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро четверга, 21 января, пишет «Новое время».

За сутки в Украине снова выздоровело больше людей, чем заболело. Такая динамика наблюдается почти две недели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 177 621 человек, из них 914 730 выздоровели, летальных исходов — 21 499.

Статистика в регионах за сутки:

Киев — 595 случаев;

Винницкая область — 186 случаев;

Волынская область — 154 случая;

Днепропетровская область — 295 случаев;

Донецкая область — 280 случаев;

Житомирская область — 184 случая;

Закарпатская область — 127 случаев;

Запорожская область — 358 случаев;

Ивано-Франковская область — 177 случаев;

Киевская область — 235 случаев;

Кировоградская область — 41 случай;

Луганская область — 124 случая;

Львовская область — 337 случаев;

Николаевская область — 170 случаев;

Одесская область — 223 случая;

Полтавская область — 244 случая;

Ровенская область — 251 случай;

Сумская область — 261 случай;

Тернопольская область — 150 случаев;

Харьковская область — 302 случая;

Херсонская область — 101 случай;

Хмельницкая область — 202 случая;

Черкасская область — 162 случая;

Черновицкая область — 209 случаев;

Черниговская область — 215 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.