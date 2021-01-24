Интернет-кампания последовала за скандалом, потрясшим французское общество. Видного представителя парижской элиты обвинили в сексуальном насилии против своего 14-летнего пасынка.

Об этом пишет Financial Times

В Twitter хлынула волна свидетельств под хэштегом #metooinceste. Тысячи людей, в том числе общественные деятели и политики, рассказывают о своих болезненных воспоминаниях.

Эта тенденция последовала за публикацией в начале этого месяца книги юриста Камиллы Кушнер, в которой она утверждает, что ее брат-близнец в детстве подвергался сексуальному насилию со стороны отчима Ольвье Дюамеля, политического аналитика и телеведущего.

В результате 21 января парламент страны одобрил закон, призванный обеспечить несовершеннолетним в возрасте 13 лет и младше дополнительную защиту от сексуального насилия. Законодательство также обновило положение, направленное на ужесточение наказания, применяемого в случаях инцеста.

Согласно опросу, проведенному в ноября социологической группой Ipsos, каждый десятый человек во Франции пострадал от инцеста. Результаты показали, что более трех четвертей жертв – женщины.

— Эти цифры указывают на системную проблему. Во Франции она культурная, где не так давно интеллектуалы, такие как Фуко и Сартр, защищали секс с несовершеннолетними как выражения свободной любви и права детей на удовольствие, - отмечает Патрик Луазелер, вице-президент Face a l’inceste, организации, которая помогает жертвам инцеста.

В отличие от большинства европейских стран, в настоящее время во Франции инцест не запрещен французским законодательством. Жертвы говорят, что препятствия на пути привлечения к ответственности их насильников огромны: судей просят определять в каждом конкретном случае, является ли половой акт с несовершеннолетним добровольным или нет.

Насильники во Франции также защищены сроком давности, недавно увеличенным до 30 лет. Анник Биллон, политик-центрист, представившая предлагаемый новый закон в Сенат, призвала продлить срок давности до 40 лет.

Кампания #metooinceste возникла после скандалов, связанных с сексуальным насилием с участием известных общественных деятелей в последние годы. В 2019 году писательница Ванесса Спрингора описала в мемуарах сексуальные отношения с писателем Габриэлем Мацнеффом, которые начались, когда ей было 14 лет в 1980-х годах. А в феврале прошлого года чемпионка по фигурному катанию Сара Абитболь обвинила бывшего тренера в жестоком обращении с ней, когда ей было 15 лет.

Большинство жертв инцеста во Франции, которые подают иски, уговаривают изменить свои жалобы с изнасилования на сексуальную агрессию, что является меньшим преступлением, говорят специалисты по правовым вопросам, и только одна из 10 жалоб на изнасилование приводит к судебному разбирательству, а меньшее количество - к приговору.

Когда дело доходит до инцеста во Франции, уровень безнаказанности является невыносимым, - говорит психиатр Мюриэль Салмона.

В 2019 году был запущен правительственный план по борьбе с насилием в отношении детей, включая увеличение бюджета на линию доверия, профилактику среди семей и в школах, а также создание специальных групп для выявления случаев жестокого обращения с детьми и борьбы с ними.

Напомним, в пакистанской провинции Пенджаб суд объявил традицию оценивать девственность женщин, переживших сексуальное насилие, нарушающей неотъемлемые человеческие права.