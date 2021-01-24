В воскресенье, 24 января, в Египте началась массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь будут вакцинировать врачей и медицинских работников, которые работают с больными COVID.

Об этом сообщает Reuters.

В декабре Египет получил первую партию COVID-вакцин китайской фармацевтической компании Sinopharm.

При этом, Египет получит 40 миллионов доз препаратов через альянс вакцин ГАВИ для 20 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что во Франции прививку против коронавирусной болезни уже получило около миллиона человек.