По состоянию на утро 24 января в Николаевской области подтверждено 124 новых случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.
Из всех 37989 случаев, выявленных с начала эпидемии, по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1582 (+7) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 352, всего выздоровели — 21589. Умерло всего от последствий COVID-19 — 639, за сутки — 1.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 3915 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 117 детей и 111 медработник.
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По состоянию на утро 24 января в Николаевской области подтверждено 124 новых случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.
Из всех 37989 случаев, выявленных с начала эпидемии, по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1582 (+7) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 352, всего выздоровели — 21589. Умерло всего от последствий COVID-19 — 639, за сутки — 1.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 3915 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 117 детей и 111 медработник.