По состоянию на утро 24 января в Николаевской области подтверждено 124 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.

Из всех 37989 случаев, выявленных с начала эпидемии, по месту жительства:

Николаев — 25508 (+65)

Первомайск — 1278 (+13)

Южноукраинск — 1306 (+6);

Вознесенск — 928 (+3)

Очаков — 633 (+4)

Арбузинский район — 408 (11);

Баштанский район — 564 (+1)

Березанский район — 481 (+4)

Братский район — 338;

Березнеговатский район — 228 (+1)

Веселиновский район — 354;

Витовский район — 1391 (+1);

Вознесенский район — 319;

Врадиевский район — 290;

Еланецкий район — 179 (+1)

Вознесенский район — 299;

Казанковский район — 408;

Кривоозерский район — 266 (+4)

Николаевский район — 520 (8);

Новобугский район — 320;

Новоодесский район — 768 (+2)

Очаковский район — 311;

Первомайский район — 474;

Снигиревский район — 418.

Заболевание COVID-19 установлено у 1582 (+7) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 352, всего выздоровели — 21589. Умерло всего от последствий COVID-19 — 639, за сутки — 1.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 3915 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 117 детей и 111 медработник.