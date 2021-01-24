В воскресенье, 24 января, в грузинской столице проходит акция протеста. Демонстранты требуют снять ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинские СМИ.

Акция протеста, в которой участвуют представители оппозиции, бизнес-сообщества и гражданские активисты, проходит у дома правительства в Тбилиси.

Целью акции является снятие всех ограничений, введенных правительством.

Организаторами митинга являются гражданские активисты и представители бизнеса. К ним примкнули оппозиционные политические партии страны.

Они считают, что правительство в первую очередь должно разрешить работу общественному транспорту, остановленному из-за COVID-19, а затем снять остальные ограничения.

Напомним, 6 января под стенами Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 человек, которые представились физическими лицами-предпринимателями, они требовали от главы облгосадминистрации Виталия Кима передать Кабмину и президенту их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.