На севере Италии, в Турине, покинутая трамвайная колея превратилась в парк длинной 700 метров. Трамвай не мог проехать по проложенным путям из-за ошибок в проектировании.

Об этом пишет Bloomberg CityLab

Трамвайная линия работала 1980-х годов, но в 2013 после обновления подвижного состава вагонов, оказалось, что новые вагоны длинные для старых платформ. Этот участок больше не подходил для трамвайного сообщения, вдобавок на путях не хватало место на конечном пункте разворота. Таким образом, трамвайная инфраструктура рассекала улицу пополам, местные прозвали ее «окопом» из-за многочисленных барьеров.

Летом 2020 появился общественный запрос на оформление заброшенных трамвайных путей под пространство для прогулок, чтобы дать жителям, страдающим от пандемии, немного дополнительного места для отдыха на свежем воздухе вдали от шумного центра. К тому времени, заброшенные пути уже заросли кустами и дикой травой, для парка не хватало только десятка скамеек и клумб с цветами.

Конечная остановка превратилась в импровизированную площадь. Перепрофилирование обошлось местному бюджету в 18 тысяч евро. На протяжении лета тут проводились выставки и концерты, этот парк стал отдушиной для местных жителей, где они могли прогуляться на свежем воздухе во время карантинных ограничений.

Хотя парк и задумывался как временное решение, теперь жители задумываются о том, чтобы он остался на постоянной основе. Местные школы готовят классы к весеннему переходу в этот парк.

«Во время карантина и его непостижимых правительственных постановлений, когда людям не разрешалось входить в парки, некоторые жители чувствовали себя в безопасности, гуляя со своей собакой в импровизированном парке, и наслаждались ветерком на мосту, потому что технически«это место не настоящий парк», - говорится в релизе Torino Stratosferica, компании, которая занималась обустройством местности.

Напомним, жители Франции отказываются от общественного транспорта в пользу пеших прогулок и поездок на велосипедах для защиты от коронавируса.