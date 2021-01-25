Академия врачей во Франции выпустила руководство, в котором советует людям избегать разговоров и телефонных звонков в метро, автобусах и общественных местах, где невозможно соблюдать необходимую дистанцию.

Об этом пишет Associated Press.

Для поездки в транспорте маски требуются с мая, но пассажиры часто снимают или приподнимают их, чтобы поговорить по телефону или побеседовать со знакомыми.

В больницах Франции сейчас находится больше пациентов с COVID, чем в октябре, когда Эммануэль Макрон ввел второй локдаун. Пациенты с вирусом занимают больше 50% коек интенсивной терапии в стране.

В январе количество заболевших во Франции постепенно растет – более 20 тысяч за день. В настоящее время во Франции действует самый продолжительный в Европе комендантский час – с 18:00 вечера до 6:00 утра. Рестораны и туристические объекты не принимают посетителей с октября.

Ранее НикВести сообщали, что в Германии власти рассматривают возможность обязать жителей всей страны носить в общественных местах не просто маски, а респираторы, у которых есть высокая степень защиты класса FFP2.