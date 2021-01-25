Ученые из Британии, Швеции и США обнаружили, что вещества, выделяемые насекомыми, способны контролировать популяцию вредителей сельскохозяйственных культур без применения пестицидов.

Об этом пишет Agropages.

По словам специалистов, феромоны насекомых и другие семиохимикаты относятся к следующему уровню средств для борьбы с насекомыми. Они защищают урожай, не давая насекомым-вредителям садится на растения. Подобные решения защищает окружающую среду и помогает избавиться от остатков инсектицидов на продуктах питания, которые вырабатывают стойкость к пестицидам.

Сейчас феромоны изготовляются синтетическим методом, это дорогостоящий процесс, которому необходима нефть для выстраивания исходного сырья, обеспечивающего углеводные цепочки питательным материалом.

Подобное исследование проводит американская сельскохозяйственная технологическая компания ISCA в сотрудничестве со шведским университетом Лунда.

— Феромоновый контроль – это будущее в защите растений, прорывной биологический синтез феромонов ISCA способствует развитию сельского хозяйства, - подчеркнул гендиректор ISCA Аген Мафра-Нето.

Напомним, о вероятной смерти от коронавируса скажет уровень митохондриальной ДНК в крови пациента, заразившегося инфекцией. Данный показатель может быть ранним индикатором для определения тяжелых последствий и летального исхода после болезни.