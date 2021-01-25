Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус может превратиться в эндемическое заболевание. По его словам, за всю историю человечество смогло победить только оспу.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге, пишет РБК-Украина.

— Всегда есть риск того, что то или иное заболевание станет эндемическим, системным. Мы наблюдали такие примеры. В истории человечества мы смогли победить только оспу. Но мы пока так и не смогли ликвидировать, например, полиомиелит и корь, — заявил Майкл Райан.

По словам Майкла Райана, у коронавируса есть ряд характеристик, которые говорят о том, что ликвидировать его будет очень сложно.

— В частности, коронавирус присутствует практически во всех странах мира. Доступ к вакцине в настоящее время не оптимален, и такая ситуация сохранится в ближайшем будущем. Поэтому передача вируса будет продолжаться, — заявил Майкл Райан.

Ранее в ВОЗ заявили, что в мире пока не зафиксировали смертельные случаи в следствии введения вакцины от коронавируса. Речь идет о широко используемых препаратах.