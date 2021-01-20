В мире пока не зафиксировали смертельные случаи в следствии введения вакцины от коронавируса. Речь идет о широко используемых препаратах.
Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао.
Она отметила, что наиболее широко сейчас используется вакцина от Pfizer. Но в целом в мире не было смертей от всех вакцин, которые сейчас используют для прививания от коронавируса.
Известно о случаях побочных эффектов, среди которых анафилактический шок. Кроме этого, у некоторых пациентов, которым ввели вакцины, была расположенность к серьезным аллергиям. В этих случаях нужно прививать под наблюдением в медучреждениях.
Сейчас на рассмотрении в ВОЗ есть 12 препаратов от коронавируса. Они получат оценку эффективности и безопасности.
Как сообщалось, во Франции зарегистрировали 5 случаев смерти вскоре после вакцинации, все — среди людей почтенного возраста. На данный момент считается, что их смерть не связана с получением вакцины.
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В мире пока не зафиксировали смертельные случаи в следствии введения вакцины от коронавируса. Речь идет о широко используемых препаратах.
Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао.
Она отметила, что наиболее широко сейчас используется вакцина от Pfizer. Но в целом в мире не было смертей от всех вакцин, которые сейчас используют для прививания от коронавируса.
Известно о случаях побочных эффектов, среди которых анафилактический шок. Кроме этого, у некоторых пациентов, которым ввели вакцины, была расположенность к серьезным аллергиям. В этих случаях нужно прививать под наблюдением в медучреждениях.
Сейчас на рассмотрении в ВОЗ есть 12 препаратов от коронавируса. Они получат оценку эффективности и безопасности.
Как сообщалось, во Франции зарегистрировали 5 случаев смерти вскоре после вакцинации, все — среди людей почтенного возраста. На данный момент считается, что их смерть не связана с получением вакцины.