Американская телекомпания HBO вместе с владеющей франшизой киностудией Warner Bros. выпустит сериал по мотивам приключений волшебника Гарри Поттера.

Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По данным источников издания, проект пока находится на ранней стадии разработки, его концепция только прорабатывается. Также ведутся переговоры с возможными сценаристами. Отмечается, что никаких конкретных сделок заключено еще не было.

— Для реализации проекта существуют несколько препятствий. Во-первых, идею сериала должна одобрить автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Кроме того, нужно получить согласие компании NBCUniversal, владеющей правами на трансляцию контента, связанного с образом волшебника, — пишет издание.

Напомним, первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за 1,8 миллиона гривен.