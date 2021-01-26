До конца 2022 года в Украине вакцинируют не менее 50% населения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде передает телеканал 112 Украина.

— Иммунизация населения безопасной и эффективной вакциной против коронавирусной болезни COVID-19 является важнейшим компонентом стратегии правительства в преодолении COVID-19. Правительство имеет четкий план по проведению вакцинации, законтрактовало необходимое количество вакцин, которые нужны для того, чтобы все желающие в этом году получили эту возможность, и подготовили для этого необходимую логистическую инфраструктуру, чтобы начать кампанию по вакцинации уже в феврале, — сказал Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что дорожная карта вакцинации включает в себя 5 этапов.

Первый этап — это вакцинация людей с критическим риском инфицирования: медработники и персонал, оказывающий помощь больным коронавирусом, люди в домах престарелых, военнослужащие ООС, которые находятся на передовой. В рамках первого этапа планируется вакцинировать 367 тысяч человек.

Второй этап — это вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования: соцработники, люди старше 80 лет, другие медицинские работники. В рамках второго этапа плановый охват прививкой - 2 миллиона 540 тысяч человек.

Третий этап — это вакцинация людей с высоким риском инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержке и безопасности жизнедеятельности государства: Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полиция, СБУ, учителя, другие категории. Планируется охватить 7,2 миллиона человек.

Четвертый этап — это вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования: люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями и другие категории населения.

Пятый этап — это вакцинация других граждан, которые не входят в приоритетные группы.

— Общая цель дорожной карты - охват не менее 50% населения до конца 2022 года, — добавил премьер.

По его словам, Украина будет обеспечена необходимым количеством безопасных вакцин. И это произойдет в те сроки, которые были запланированы.

Напомним, вакцинация от коронавируса на Николаевщине начнется в феврале-марте 2021 года. Первыми прививку получат медики, военные и люди из домов престарелых.