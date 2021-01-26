Доля возобновляемой энергетики впервые обогнала ископаемое топливо (газ, нефть) и стала основным источников электроэнергии в ЕС на 2020 год.

Об этом сообщает пятый ежегодный отчет Ember и Agora Energiewende, посвященный переходу на электроэнергию в Европе.

Возобновляемые источники энергии увеличили производство электроэнергии на 38% за 2020 год в Европе, обогнав выработку на ископаемом топливе, которая упала до 37%. В числе стран, достигших подобных цифр, числятся Германия, Испания и Великобритания.

Однако переход от традиционных источников для энергетики к альтернативным все еще слишком медленный для достижения сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году, как указано в Парижском климатическом соглашении 2015 года.

Хотя Covid-19 повлиял на все страны, его влияние на общую тенденцию перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии было довольно ограниченным. Рост использования возобновляемых источников энергии устойчивым, несмотря на пандемию, и падение объемов электроэнергии, получаемой из ископаемого топлива, могло бы быть еще более резким, если бы не восстановление спроса на электроэнергетику при локдауне.

В 2020 году выработка энергии ветра выросла на 9%, а выработка солнечной энергии - на 15%. Вместе они произвели пятую часть электроэнергии Европы в 2020 году. С 2015 года ветер и солнечная энергия обеспечивали весь рост возобновляемых источников энергии в Европе, поскольку рост биоэнергетики остановился, а выработка гидроэнергии остается неизменной.

Рост возобновляемой энергетики по-прежнему слишком медленный – использование ветровой и солнечной энергетики должно почти утроится, чтобы достичь целевых показателей Парижского соглашения 2015 года.

Производство угля упало на 20% в 2020 году, а с 2015 года сократилось вдвое. Производство угля упало почти во всех странах, продолжая спад добычи угля, который имел место до Covid-19. Половина падения в 2020 году была связана со снижением спроса на электроэнергию, который упал на 4% из-за эпидемиологической ситуации.



— Возобновляемые источники энергии, заменяющие ископаемые, являются важной вехой в переходе Европы к чистой энергии. Однако не будем останавливаться на достигнутом. Европейский зеленый курс - наш ответ на климатический кризис - требует ежегодного добавления около 100 ТВт-ч возобновляемых источников энергии, что вдвое увеличивает скорость развертывания, наблюдаемую в 2020 году. Таким образом, программы восстановления после пандемии должны идти рука об руку с ускоренными действиями по борьбе с изменением климата, - подчеркивает Патрик Грайхен, директор Agora Energiewende.

Напомним, избранный президент США Джо Байден после вступления в должность главы государства подписал документ о возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату.