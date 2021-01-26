В среду, 27 января, на территории Николаева и области ожидается ухудшение погодных условий. В частности, на территории региона в течение дня будет сильный ветер, снег и гололед.

В Службе автомобильных дорог в Николаевской области предупреждают водителей об опасности на дорогах в регионе.

Ухудшение погодных условий ожидается также в соседних Одесской и Кировоградской областях: значительные осадки в виде снега (образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров), а на дорогах образуется гололедица.

На территории Николаевской области порывы ветра ожидаются на уровне 15-20 м/с. Уровень опасности «желтый».

— Погодные условия могут вызвать отключение энергоснабжения в отдельных населенных пунктах и нарушение движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог. Учитывая изменчивость погодных условий, обращаемся к водителям быть внимательными и осторожными, передвигаясь по автодорогам области. По возможности воздержитесь от поездок на дальние расстояния, а в случае, если непогода таки застала в пути, переждите на стоянках комплексов дорожного сервиса (АЗС, кафе, гостиничных комплексов и т.д.), - сообщают в Службе автодорг.

Напомним, что 12 декабря на территории Николаевской области ухудшились погодные условия. Тогда Служба автомобильных дорог в области сообщала о готовности к расчистке дорог от снега. Техника была задействована в работе на трассе Н-24 (Благовещенское-Николаев) по территории города Вознесенск.