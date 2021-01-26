С понедельника, 1 февраля, в Грузии будут действовать новые правила въезда в страну. Туристы должны будут предоставлять результаты COVID-теста.

Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает «Грузия Онлайн».

ПЦР-тест на коронавирус необходимо будет сделать за 72 часа до въезда на территорию Грузии.

Правило не коснется тех людей, которые полностью вакцинированы от COVID, то есть прививались от коронавируса в два этапа.

— Тем, кто полностью сделал прививку, предъявлять ничего не нужно. Остальные приезжающие обязательно должны будут представить ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов, — заявил Амиран Гамкрелидзе.

При этом правительство Грузии сейчас решает, нужно ли будет туристам сдавать повторный COVID-тест через несколько дней после приезда. Официально об єтом станет известно в ближайшие дни.