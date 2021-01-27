В Германии первую дозу вакцины от коронавируса получили более 1,6 млн человек. Это соответствует примерно 2% населения страны (всего их около 80 млн человек).

Об этом пишет DW.

В то же время, канцлер страны Ангела Меркель признала, что ее правительство допустило ошибки в борьбе с пандемией коронавируса.

Она заявила, в частности, что скорость принятия мер для борьбы с COVID-19 «оставляет желать лучшего».

Канцлер отметила, что во время пандемии обратили на себя внимание недостатки в развитии цифровых технологий, например, в том, что касается оснащенности школ и средств коммуникации между ведомствами по делам здравоохранения.

Как сообщалось, до конца 2022 года в Украине планируют вакцинировать 50% населения.