С начала пандемии во всем мире зафиксировали более 100 миллионов случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Более 55 миллионов заразившихся выздоровели. 2,1 миллиона пациентов с COVID-19 по всему миру умерли.

Лидер по числу заболевших — США. Там подтвердили более 25 миллионов случаев коронавируса.

На втором месте Индия с более 10 миллионами случаев, на третьем — Бразилия с почти 9 миллионами.

Украина занимает 17 место в мире по числу заболевших. Всего в стране подтвердили более 100 тысяч случаев COVID-19, более 20 тысяч человек умерли.

Коронавирус нового типа впервые был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года и с тех пор распространился по всему миру.

Напомним, что за сутки 26 января в Украине COVID-19 подтвердился у 3 776 человек, госпитализированы 2 430 больных, зафиксировали 145 летальных случаев, выздоровели 14 250 человек.