В городе Первомайск Николаевской области предприниматели собираются создать общественную организацию «Збережи ФОП», которая будет отстаивать интересы малого бизнеса.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Предприниматель Сергей Миргородский — активный участник акций представителей малого и среднего бизнеса в Киеве.
— Майдан сегодня объединяет людей, предпринимателей по всей Украине. У нас нет политики, разрозненности. Мы все как один хотим работать, боремся за свои конституционные права, за самое простое — право на труд, — отметил он.
Другой первомайский предприниматель Владимир Саприкин рассказал о том, как по местному бизнесу ударил карантин.
— Хватает только на аренду. Тарифы на свет тоже повысились, зарплаты тоже. Иногда даже не хватает денег, чтобы вовремя заплатить налоги, — говорит он.
Представители малого бизнеса из Певромайска уже больше месяца дежурят на Майдане в Киеве и требуют упростить учет доходов для ФОПов. Они отмечают, что другого выхода власть им не оставила.
Отсрочка на год обязательной фискализации и наличия кассовых аппаратов их не устраивает, поэтому они решили отстаивать свое мнение, объединившись в общественную организацию.
Напомним, 9 ноября на выезде из Николаева предприниматели устроили акцию протеста против тотального введения регистраторов расчетных операций (РРО).
В начале декабря Верховная рада отсрочила на год введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект № 4439-д.
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В городе Первомайск Николаевской области предприниматели собираются создать общественную организацию «Збережи ФОП», которая будет отстаивать интересы малого бизнеса.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Предприниматель Сергей Миргородский — активный участник акций представителей малого и среднего бизнеса в Киеве.
— Майдан сегодня объединяет людей, предпринимателей по всей Украине. У нас нет политики, разрозненности. Мы все как один хотим работать, боремся за свои конституционные права, за самое простое — право на труд, — отметил он.
Другой первомайский предприниматель Владимир Саприкин рассказал о том, как по местному бизнесу ударил карантин.
— Хватает только на аренду. Тарифы на свет тоже повысились, зарплаты тоже. Иногда даже не хватает денег, чтобы вовремя заплатить налоги, — говорит он.
Представители малого бизнеса из Певромайска уже больше месяца дежурят на Майдане в Киеве и требуют упростить учет доходов для ФОПов. Они отмечают, что другого выхода власть им не оставила.
Отсрочка на год обязательной фискализации и наличия кассовых аппаратов их не устраивает, поэтому они решили отстаивать свое мнение, объединившись в общественную организацию.
Напомним, 9 ноября на выезде из Николаева предприниматели устроили акцию протеста против тотального введения регистраторов расчетных операций (РРО).
В начале декабря Верховная рада отсрочила на год введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект № 4439-д.