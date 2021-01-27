В городе Первомайск Николаевской области предприниматели собираются создать общественную организацию «Збережи ФОП», которая будет отстаивать интересы малого бизнеса.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Предприниматель Сергей Миргородский — активный участник акций представителей малого и среднего бизнеса в Киеве.

— Майдан сегодня объединяет людей, предпринимателей по всей Украине. У нас нет политики, разрозненности. Мы все как один хотим работать, боремся за свои конституционные права, за самое простое — право на труд, — отметил он.

Другой первомайский предприниматель Владимир Саприкин рассказал о том, как по местному бизнесу ударил карантин.

— Хватает только на аренду. Тарифы на свет тоже повысились, зарплаты тоже. Иногда даже не хватает денег, чтобы вовремя заплатить налоги, — говорит он.

Представители малого бизнеса из Певромайска уже больше месяца дежурят на Майдане в Киеве и требуют упростить учет доходов для ФОПов. Они отмечают, что другого выхода власть им не оставила.

Отсрочка на год обязательной фискализации и наличия кассовых аппаратов их не устраивает, поэтому они решили отстаивать свое мнение, объединившись в общественную организацию.

Напомним, 9 ноября на выезде из Николаева предприниматели устроили акцию протеста против тотального введения регистраторов расчетных операций (РРО).

В начале декабря Верховная рада отсрочила на год введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект № 4439-д.