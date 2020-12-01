Верховная рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4439-д.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Рада рассмотрела по процедуре ad-hoc и поддержала доработанный Налоговым комитетом законопроект 4439-д об отсрочке обязательных кассовых аппаратов (РРО или прро) для ФЛП.

«За» проголосовало 320 депутатов, «против» - 1, «воздержались» - 3. В парламенте договорились поддержать законопроект всеми фракциями.

Комментарий Ярослава Железняка, заместителя председателя Налогового комитета, во время выступления:

– Больше чем 3 недели мы наблюдаем людей возле парламента. Мы можем соглашаться с ними, мы можем спорить, но это те люди, которые сейчас стоят под зданием Верховной Рады в то время, когда они теряют прибыли. Потому что пока они здесь - большинство бизнес их не работает. И это наш долг сегодня проголосовать изменения, которые частично могут исправить ситуацию.