27 января правительство Польши окончательно утвердило решение о запрете в стране абортов. Три месяца назад законность этого решения подтвердил Конституционный суд. Тысячи женщины вышли на улице с лозунгами несогласия.

Информацию о митингах в Польше передает Gazeta Wyborcza.

В среду и четверг в Варшаве, как и в других городах Польши, проходили акции протеста против решения Конституционного суда в деле абортов. Вердикт де-факто запретил прерывание беременности даже в случае тяжелых заболеваний у плода. Постановление было принято еще в октябре 2020, но в 26 января его обоснование было опубликовано в Journal of Laws, что означает немедленно вступление решения в силу.

Единственными легальными причинами прерывания беременности остались изнасилование, инцест или угрозы здоровью матери.

В польских городах начались женские марши и страйки, на которые вышло около полумиллиона граждан Польши. Они скандировали лозунги, несли плакаты и флаги, многие зажигали фаеры в протесте против давления партии власти на женщин.

Бартоломей Врублевски, депутат от партии «Право и справедливость», один из инициаторов обращения о рассмотрении допустимости абортов в КС Польши, утверждал, что решение суда положило конец «отбору людей из-за болезни и инвалидности».

Мэр Варшавы Рафаил Трзасковский осудил постановление суда, сравнив его последствия с нанесением намеренного ущерба гражданам страны, в частности, женщинам.

— Осуждение женщин за страдания и решение об опубликовании псевдорешения псевдосуда против большинства польских женщин и поляков больше не является цинизмом. Это преднамеренный и расчетливый акт в ущерб государству, - написал голова Варшавы в своем Facebook.

Польское законодательство отличалось суровыми условиями и до принятия законопроекта. Многие польские врачи отказывались прерывать беременность из-за морально-этических и религиозных соображений. Из-за этого в Польша распространены нелегальные аборты, польские женщины вынуждены выезжать в другие страны, где они могут получить услугу аборта.

Ранее НикВести сообщали, что Конституционный суд Польши во время заседания в четверг назвал неконституционным положение закона «О планировании семьи, защите человеческого плода и условиях возможного прерывания беременности» от 1993 года, которым допускается проведение аборта, если у плода диагностировали тяжелый порок или неизлечимую болезнь, которая угрожает его жизни.